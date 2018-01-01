В Польше автобус с украинцами упал в ров и перевернулся: фото с места ДТП

Авария произошла вчера вечером в Лодзинском воеводстве страны, пострадал один пассажир.

В Польше в результате ДТП с автобусом, в котором ехали украинцы, пострадал один человек kontakt24.tvn24.pl

В воскресенье вечером, 13 мая, в Лодзинском воеводстве Польши автобус международного сообщения, в котором ехали иностранцы, в основном — граждане Украины, упал в ров и перевернулся на бок , пострадал один человек.

Авария произошла между транспортными развязками городов Згеж и Стрыкув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении столицы страны Варшавы, сообщает Kontakt 24 со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, автобус ехал из польского Щецина в Черновцы, в транспортном средстве находились 28 человек. После аварии пассажиры самостоятельно вышли, пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.

В Польше в результате ДТП с автобусом, в котором ехали украинцы, пострадал один человек kontakt24.tvn24.pl

Ранее сообщалось, что под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды, ехавшие в микроавтобусе, попали в ДТП. Погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.

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