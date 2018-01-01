В Польше задержали украинцев, штамповавших сигареты на нелегальной фабрике

Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 761 тыс. евро.

В Польше украинцы работали на нелегальной фабрике Facebook.com

Польские полицейские задержали в городе Опатувек трех граждан Украины , которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца бизнеса.

В помещении фабрики работала производственная линия, были установлены камеры видеонаблюдения, а окна были защищены антивандальными жалюзи, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, сигаретную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание.

Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (761 тыс. евро).

По решению суда, задержанные арестованы на три месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинских работников под Варшавой заставили ходить в сине-желтых робах.