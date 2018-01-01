В Польше законодательно упростили процесс трудоустройства для иностранцев

Граждане других государств могут переносить свои компании в страну и получать разрешения на временное проживание.

В Польше для получения карты временного проживания необходимо будет сдать экзамен на знание языка. Фото: Euromaidan Warszawa

Польше 12 февраля вступили в силу изменения в закон об иностранцах, согласно которым существенно упрощается процесс трудоустройства для граждан стран, которые не входят в Европейский Союз.

Согласно поправкам, иностранцы имеют право переносить частные предприятия в Польшу, а также на основании этого получать разрешение на временное проживание в стране, сообщает Укринформ.

Ратифицированные изменения в законодательство упрощают процесс поселения в Польше иностранцев, имеющих польское происхождение или карту поляка. Временное проживание отныне проще будет получить людям тех специальностей, которые находятся в польской экономике в дефиците. Перечень обязуется обнародовать министр труда.

Новые правила позволят иностранцам, которые являются выпускниками польских вузов и находятся в процессе поиска работы, документально не подтверждать источник стабильного дохода для получения разрешения на временное проживание.

Иностранцы, которые хотят получить карту постоянного проживания в Польше, отныне обязаны сдать экзамен на владение польским языком на уровне B1 (средней сложности). От этого экзамена будут освобождаться дети иностранцев в возрасте до 16 лет, которые родились на территории Польши.

В польском управлении по вопросам иностранцев полагают, что данные изменения смогут упростить трудоустройство для 200 тысяч человек.

Напомним, ранее польская газета обнародовала рейтинг из 50 человек, оказавших наибольшее влияние на экономику Польши в 2017 году. Сборный образ трудовых мигрантов из Украины занимает в этом перечне второе место.