В Польше завершено следствие по делу работодателя, бросившего украинку с инсультом

Предпринимателю грозит до трех лет заключения.

В Польше дело недобросовестного работодателя дошло до суда фото: zaxid.net

Польскому бизнесмену Енджею Ц., который в январе 2018 года оставил на улице нелегально работавшую у него больную украинку Оксану К., следствие намерено дать три года тюрьмы.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", - цитирует Укринформ представителя окружной прокуратуры в Познани Магдалену Мазур-Прус.

По ее словам, районная прокуратура города Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу и передала его в суд. Бизнесмену в восьми из девяти обвинений инкриминируют тот факт, что он не зарегистрировал восьмерых работавших у него украинцев в системе социального страхования Польши.

Напомним, после того, как у украинки случился инсульт, работодатель не стал оказывать ей медицинскую помощь, а затем вовсе вывез в соседний с Познанью город и оставил в парализованном состоянии на одной из скамеек неподалеку от автобусной остановки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram