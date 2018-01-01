В Польше заявили о спасении Европы от мигрантов из Украины

Глава польского правительства считает, что его государство выполняет функцию своеобразного барьера.

Моравецкий рассказал о ситуации с мигрантами Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна снижает миграционное напряжение в восточной Европе, принимая множество беженцев из Украины, Средней Азии и Чечни.

"Польша играет роль (в понижении миграционного напряжения на востоке Европы), о чем я говорил также с канцлером Меркель, которая положительно восприняла то, что мы делаем на восточном фланге. Я подчеркнул, что у нас пребывают 25 тыс. чеченцев, находятся беженцы из Азии — из Узбекистана, Туркменистана, из других стран Средней Азии и, конечно, беженцы, которые обрели у нас убежище из восточной Украины без крова в связи с войной, российской агрессией в Украине", - цитирует его Укринформ.

После переговоров в формате "Вышеградская группа+Австрия" в Будапеште глава польского правительства отметил, что между странами восточной и южной Европы "существует определенная разница", и он доволен тем, что у стран данной группы похожие взгляды на европейскую миграционную политику.

Напомним, по последним социологическим данным, треть украинцев не хочет работать в Украине, а мечтает уехать работать за границу.

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