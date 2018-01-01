Сегодня, 01:58 RSS

В Польше жертвой смертельного урагана стал заместитель мэра: жуткие видео стихии

Сегодня, 00:02

Мощный шторм повалил деревья и оборвал линии электропередач.

Польша
В Польше ураган принес человеческие жертвы Фото: Zaxid.net
В польском городе Вломин пронесся масштабный ураган, который принес разрушения и жертвы.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате ураганного ветра дерево смертельно травмировало заместителя мэра Вломина. Еще, по меньше мере, десять человек получили ранения от разбушевавшейся стихии.

В пожарной службе отмечают, что в населенном пункте без электричества из-за повреждения линии электропередач остаются 74 тыс. домов. Всего во Вломине и его окрестностях пострадали от разрушений около 30-ти жилых домов.

В западной части Польши дерево повредило переднюю часть поезда и повлекло за собой крупную аварию на рельсах.

Напомним, ранее в Луцке прошел сильный дождь со шквальным ветром, который вырвал с корнем и повалил десятки деревьев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности