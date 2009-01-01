В Польшу прибыли более тысячи танков и гаубиц США, опубликованы фото

Прибытие очередной партии военной техники США проходит на фоне подготовки к началу масштабных военных учений "Запад-2017".

Reuters

В польский порт Гданьск прибыла партия военной техники из США.

Среди более тысячи единиц вооружения — танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Такое оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.

В рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в этом году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих.

Первый военный конвой США прибыл в Польшу в январе. Отмечено, что прибытие очередной партии американской военной техники проходит на фоне подготовки к началу масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Общие стратегические маневры "Запад-2017" с участием РФ и Беларуси пройдут с 14 по 20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси и в западной части России, примут участие, по официальным данным, 12,7 тысячи человек.

Напомним, 10 сентября, в Латвийской национальной академии обороны начались учения НАТО "Steadfast Pyramid 2017" и "Steadfast Pinnacle 2017", в которых принимают участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса — Финляндии и Швеции.