В польском соборе нашли золотой клад на миллион долларов

Сокровище было спрятано примерно после 1652 в соборе во времена шведских вторжений.

В Польше нашли золотой клад Kingisepp.ru

В польском католическом соборе святых Мартина и Николая в городе Быдгощ найден настоящий золотой клад — почти полтысячи золотых монет и 200 предметов из золота.

Сокровище, которое было спрятано примерно после 1652 в соборе во времена шведских вторжений в Польшу, сегодня может стоить несколько миллионов злотых (более миллиона долларов), сообщает tvn24.pl.

"На глубине всего 10 см под полом мы нашли около 700 артефактов. Там было 480 монет и 200 золотых предметов, в частности кольца, броши, крестики, бусы", — сообщил археолог Роберт Гроховский.

По его словам, клад был спрятан в деревянном сундуке, но за четыре века он сгнил. Однако все найденные предметы в очень хорошем состоянии. Среди найденного есть монеты XVI-XVII веков, которые высечены на территориях современных Польши, Австрии, Голландии и Германии.

Археологи сейчас детально изучают монеты и то, кому они могли принадлежать. Монеты и золотые предметы попадут в музей "Европейский центр денег" в городе Быдгощ.

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