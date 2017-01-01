В Португалии сайт для туристов сделал карту Украины без Крыма

В Европе произошел очередной инцидент, возникший с украинской картой.

Карта Украины без Крыма twitter.com

Португальский туристический сайт Viseu Now опубликовал карту Европы без аннексированного Россией полуострова Крым.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице посольства Украины в Португалии в сервисе микроблогов Twitter.

Сообщается, что карта Украины без Крыма появилась в репортаже "Украинское Рождество в Визеу".

Украинский посол Инна Огнивец уже обратилась с открытым письмом в редакцию портала.

"Крым – это неотъемлемая часть Украины", – говорится в сообщении дипломатического представительства.

Кроме того, посольство Украины опубликовало в Twitter и текст обращения посла к редакции портала Viseu Now.

На данный момент никаких публичных комментариев ситуации от представителей Viseu Now не последовало.

Напомним, ранее сотрудники польской радиостанции извинились за опубликованную на своем сайте карту Украины без Крыма.