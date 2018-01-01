В посольстве рассказали о возвращении украинских туристов, застрявших в Египте

Всех пассажиров, которые не смогли попасть на Родину, перевезли в отель и обеспечили продуктами, заверили в диппредставительстве.

Украинских туристов из Египта планируют вернуть на Родину двумя самолетами facebook.com/groups/govarta1

Возвращение 218 украинских туристов из египетского Шарм-эш-Шейха на Родину запланировано двумя самолетами.

Первый борт будет в субботу, 28 апреля, в 21:00, а второй — 29 числа в 02:30, сообщило в Facebook посольство Украины в Египте, ссылаясь на данные туроператора.

"Все пассажиры были перевезены в гостиницу…, где разместились на ночь и были обеспечены водой и продуктами", — отмечается в сообщении.

Украинских туристов из Египта планируют вернуть на Родину двумя самолетами Скриншот с facebook.com/UKRinEGY

Ранее стало известно, что из аэропорта в Египте не смогли вылететь во Львов более 200 украинских туристов. По словам одной из пассажирок, все были голодными и очень замерзли.

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