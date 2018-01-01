В постели с Трампом: бывшая модель Playboy напишет книгу о сексе с президентом США

Отношения Карен Макдугал с будущим президентом США начались в 2006 году.
Женщина заявила, что ее отношения с будущим президентом США начались в 2006 году — вскоре после того, как его жена Мелания родила сына Бэррона Трампа.
47-летняя экс-модель Playboy Карен Макдугал в среду заключила соглашение с издателем таблоидов "American Media Inc" (AMI). Оно позволит ей свободно говорить о том, какие отношения ее связывали с президентом Дональдом Трампом.
Напомним, ранее Макдугал поделилась подробностями о своей близости с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007.