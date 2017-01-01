В Праге пассажирский автобус влетел в Skodа: трое погибших, 45 пострадавших

В аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых — пять находятся в тяжелом состоянии.
В аварии рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины, сообщает Express.
По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых — пять находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.
Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.
Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.
Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.
Напомним, 10 января в Курской области России произошло ДТП с микроавтобусом, в результате чего погибли трое граждан Украины.