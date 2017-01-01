В Праге пассажирский автобус влетел в Skodа: трое погибших, 45 пострадавших

В аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых — пять находятся в тяжелом состоянии.

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В результате дорожно-тарнспортного проишествия на окраине Праги три человека погибли, 45 — получили ранения различной степени тяжести.

В аварии рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины, сообщает Express.

По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых — пять находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.

Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, 10 января в Курской области России произошло ДТП с микроавтобусом, в результате чего погибли трое граждан Украины.