В пригороде Парижа обнаружили взрывчатку "мать Сатаны"

Были задержаны два человека.
Об этом со ссылкой на источники в полиции пишет Reuters.
Были задержаны два человека.
Близкий к расследованию источник также сообщил, что обнаруженные компоненты могут использоваться для создания взрывчатки "мать Сатаны" (пероксида ацетона). "Мать Сатаны" ― это простая в использовании, но очень неустойчивая взрывчатка. Она использовалась террористами в нескольких нападениях в Западной Европе в последние годы, в том числе в Манчестере в мае, в Брюсселе в 2016 году и в Париже ― в 2015 году.
Напомним, в Барселоне полицейские застрелили мужчину с поясом смертника.