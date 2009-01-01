В пригороде Парижа обнаружили взрывчатку "мать Сатаны"

Были задержаны два человека.

Reuters

В среду во время обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от Парижа полиция обнаружила взрывчатку и компоненты для ее изготовления.

Об этом со ссылкой на источники в полиции пишет Reuters.

Были задержаны два человека.

Близкий к расследованию источник также сообщил, что обнаруженные компоненты могут использоваться для создания взрывчатки "мать Сатаны" (пероксида ацетона). "Мать Сатаны" ― это простая в использовании, но очень неустойчивая взрывчатка. Она использовалась террористами в нескольких нападениях в Западной Европе в последние годы, в том числе в Манчестере в мае, в Брюсселе в 2016 году и в Париже ― в 2015 году.

Напомним, в Барселоне полицейские застрелили мужчину с поясом смертника.