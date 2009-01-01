В Пуэрто-Рико сильный ураган "Мария" повредил дамбу, 70 тысяч жителей эвакуируют

Cооружение может разрушиться в любой момент.

Reuters

В Пуэрто-Рико из-за повреждения ураганом "Мария" и сильными дождями дамбы началась эвакуация населения.

"Около 70 тысяч людей, которые живут через поток от разбитой плотины Гаядатака на северо-западе острова, вынуждены эвакуироваться, поскольку сооружение может разрушиться в любой момент", — говорится в сообщении Reuters.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло после осмотра поврежденной плотины повторил свой призыв о скорейшей эвакуации.

"Трещина значительно расширилась", — заявил Росселло.

Дамба, построенная из земли и окружена деревьями в основном сельской местности Пуэрто-Рико, в высоту составляет 37 метров.

Напомним, в Карибском бассейне мощнейший ураган "Ирма" буквально сровнял с землей два острова — Сен-Мартен и Барбуда.