В пустыне Сахара выпал снег, удивительные фото "сугробов"

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
Всего выпало около 40 сантиметров осадков, сообщает местная сетевая газета TSA.
По данным издания, снегопад начался утром, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. К концу дня снег начал таять.
Нормальная температура в городе в январе колеблется от 6 до 12 градусов Цельсия.
بالصور .. الثلوج تغطي صحراء عين الصفراءhttps://t.co/dSXdFZ0eZR pic.twitter.com/fp4VarqiBg— TSA عربي (@tsaarabi) 8 января 2018 г.
"Мы были очень удивлены, когда проснулись и снова увидели снег. Он пролежал в течение воскресенья и начал таять около 5 вечера", — цитирует издание The Sun местного фотографа Карима Бушетату (Karim Bouchetata).
По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.