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В пустыне Сахара выпал снег, удивительные фото "сугробов"

Вчера, 22:12
снег, Сахара, пустыня < >
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1 / 16 (facebook.com/kbouchetata)
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Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

снег, Сахара, пустыня
facebook.com/kbouchetata
В Алжире в районе Айн-Сефра, на юго-западе страны в пустыне Сахара уже второй год подряд выпал снег.

Всего выпало около 40 сантиметров осадков, сообщает местная сетевая газета TSA. 

По данным издания, снегопад начался утром, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. К концу дня снег начал таять.

Нормальная температура в городе в январе колеблется от 6 до 12 градусов Цельсия.

 

"Мы были очень удивлены, когда проснулись и снова увидели снег. Он пролежал в течение воскресенья и начал таять около 5 вечера", — цитирует издание The Sun местного фотографа Карима Бушетату (Karim Bouchetata).

По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.
Теги:  
Алжир, пустыня, Сахара, снег
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