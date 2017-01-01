В пустыне Сахара выпал снег, удивительные фото "сугробов"

Снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.

В Алжире в районе Айн-Сефра, на юго-западе страны в пустыне Сахара уже второй год подряд выпал снег.

Всего выпало около 40 сантиметров осадков, сообщает местная сетевая газета TSA.

По данным издания, снегопад начался утром, 7 января, в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. К концу дня снег начал таять.

Нормальная температура в городе в январе колеблется от 6 до 12 градусов Цельсия.

"Мы были очень удивлены, когда проснулись и снова увидели снег. Он пролежал в течение воскресенья и начал таять около 5 вечера", — цитирует издание The Sun местного фотографа Карима Бушетату (Karim Bouchetata).

По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет.