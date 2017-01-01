В распоряжении ФБР оказалось еще одно досье с компроматом на Трампа – СМИ

Документ содержит информацию о личной жизни и финансовой деятельности президента США.

Дональд Трамп вновь стал фигурантом компромитирующего досье Фото: The Guardian

В распоряжении Федерального бюро расследований США, которое расследование относительно возможного сговора команды Дональда Трампа с Кремлем, оказалось еще одно досье на главу Белого дома.

Информацию об американском лидере собрал не имеющий опыта шпионажа журналист и политический активист Коди Ширер. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание The Guardian, передает 112.ua.

Инсайдеры сообщили журналистам, что ФБР занимается расследованием определенных фактов досье. Учитывая, что ранее была распространена информация о несерьезном характере собранной информации, сейчас спецслужбы взялись за компромат против Трампа основательно.

По информации СМИ, Ширер передал досье ФБР еще в октябре 2016 года. В нем содержится компрометирующая информация о частной жизни нынешнего хозяина Белого дома, а также о его финансовой деятельности. В частности, журналист со ссылкой на неназванный источник приводит подробности поездки Трампа в Москву в 2013 году, где он принимал участие в оргиях в пятизвездочном отеле.

Напомним, сообщение о наличии компромата на новоизбранного президента США появилось в СМИ в январе 2017 года. Тогда американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа. В нем якобы содержалась информация о "любезностях" главы Белого дома с российскими представителями и об обещаниях о снятии с России санкций.

Позже стало известно, что автором доклада о сборе спецслужбами РФ компромата на избранного президентом США республиканца Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, глава лондонской компании, которая специализируется на расследованиях, Кристофер Стил.