В разведке США спрогнозировали действия России против Украины

Киев почти точно не восстановит в 2018-м году контроль над захваченной частью Донбасса, считают в нацразведке Штатов.

РФ не перестанет расшатывать Украину, считают в национальной разведке США Reuters

Российская Федерация будет продолжать свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации ситуации в Украине, чтобы подавить и, где возможно, развернуть усилия Киева, направленные на интеграцию в ЕС и усиление связей с НАТО.

Украинские власти станут продолжать оказывать сопротивление любым уступкам, которых требует Москва, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что Киев почти точно не восстановит в 2018-м году контроль над участками Восточной Украины, которые сейчас подконтрольны России, страна будет дозировать уровень насилия, чтобы заставить украинцев пойти на уступки и сформировать выгодную Москве ситуацию на переговорах.

По данным разведки, в Украине недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских выборов в 2019-м могут привести к досрочной избирательной гонке.

Ранее аналитики иностранной разведки Эстонии спрогнозировали, что война на Донбассе, развязанная Россией, будет продолжаться в 2018 году, основная цель властей РФ — надежно затянуть Украину в сферу своего влияния.