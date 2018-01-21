Климкин заявил о гибели шестерых украинцев в результате атаки на отель в Кабуле

Работаем с правоохранительными органами Афганистана, сообщил глава МИД Украины.

В Кабуле погибли шестеро украинце Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил главе государства о гибели шести украинцев в результате теракта в Кабуле

"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — написал Климкин в Twitter.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з'ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018





Напомним, ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции заявило, что среди жертв теракта были опознаны девять граждан Украины и по одному гражданину Греции, Германии и Казахстана.