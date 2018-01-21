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Климкин заявил о гибели шестерых украинцев в результате атаки на отель в Кабуле

Сегодня, 19:05

Работаем с правоохранительными органами Афганистана, сообщил глава МИД Украины.

Кабул, Афганистан
В Кабуле погибли шестеро украинце Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил главе государства о гибели шести украинцев в результате теракта в Кабуле.

"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — написал Климкин в Twitter.


Напомним, ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции заявило, что среди жертв теракта были опознаны девять граждан Украины и по одному гражданину Греции, Германии и Казахстана.
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