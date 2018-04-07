В результате химатаки в Сирии погибли 150 человек — волонтеры

Более тысячи человек пострадали в Сирии от газовой атаки.

В Сирии произошла химатака Reuters

В Сирии по меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей, сообщает ВВС.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

Про-оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки.

По сообщениям, бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

"История использования химического оружия режимом против собственного народа бесспорна. Россия в конечном итоге несет ответственность за жестокие атаки на бесчисленное количество сирийцев с применением химического оружия", — заявили в Госдепе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что правительство Сирии не применяло запрещенное оружие химического поражения в Сирии.