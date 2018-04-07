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В результате химатаки в Сирии погибли 150 человек — волонтеры

Сегодня, 08:55

Более тысячи человек пострадали в Сирии от газовой атаки.

Сирия, Восточная Гута, химатака
В Сирии произошла химатака Reuters
В Сирии по меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей, сообщает ВВС.


Про-оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки.

По сообщениям, бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

"История использования химического оружия режимом против собственного народа бесспорна. Россия в конечном итоге несет ответственность за жестокие атаки на бесчисленное количество сирийцев с применением химического оружия", — заявили в Госдепе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что правительство Сирии не применяло запрещенное оружие химического поражения в Сирии.
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Сирия, химическое оружие, жертвы
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