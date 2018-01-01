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В результате крушения самолета в России есть погибшие, опубликованы фото

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1 / 3 В РФ разбился легкомоторный самолет (Фото: gorod48.ru)

Самолет упал во время тренировочных полетов.

В России в результате крушения легкомоторного самолета погибли пилот и пассажир воздушного судна.

Инцидент произошел под Липецком, сообщили в экстренных службах РФ.

"Самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, на борту находились пилот и пассажир, оба погибли. На земле жертв и разрушений нет.

По данным GOROD48, самолет упал во время тренировочных полетов, для которых используется аэродором в Шаршках. На месте падения самолета работает оперативная группа. Изучаются обстоятельства катастрофы.

Напомним, 12 апреля, в Воронежской области России разбился учебно-боевой самолет Як-130 авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск.
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Россия, Липецк, самолет, крушение, жертвы
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