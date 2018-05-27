В РФ назвали направления вероятного прорыва "украинских диверсантов"

Обстановку на границе России и Украины в ФСБ считают "непростой".

В ФСБ опасаются украинских "диверсантов"

Украина может засылать диверсионно-разведывательные группы, "прорываться" в Ростовскую область и аннексированный Крым , заявил руководитель погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

При этом обстановку на границе России и Украины он назвал "непростой", сообщают РИА "Новости".

Еще одной так называемой угрозой для россиян он назвал "представителей радикальных формирований" и "представителей украинской пограничной службы, которые негативно относятся к гражданам России".

Напомним, ФСБ обвинила Чубарова и помощника Джемилева в создании в Крыму "экстремистской группы".

Ранее ФСБ задержала в Крыму российского военного за шпионаж в пользу Украины.

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