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В РФ назвали направления вероятного прорыва "украинских диверсантов"

Сегодня, 12:55

Обстановку на границе России и Украины в ФСБ считают "непростой".

ФСБ, Россия
В ФСБ опасаются украинских "диверсантов"
Украина может засылать диверсионно-разведывательные группы, "прорываться" в Ростовскую область и аннексированный Крым, заявил руководитель погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

При этом обстановку на границе России и Украины он назвал "непростой", сообщают РИА "Новости".

Еще одной так называемой угрозой для россиян он назвал "представителей радикальных формирований" и "представителей украинской пограничной службы, которые негативно относятся к гражданам России".

Напомним, ФСБ обвинила Чубарова и помощника Джемилева в создании в Крыму "экстремистской группы".

Ранее ФСБ задержала в Крыму российского военного за шпионаж в пользу Украины.

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Теги:  
Россия, Украина, диверсанты, Владимир Кулешов
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