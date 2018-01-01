В РФ околевших под снегопадом полураздетых детей решили растереть спиртом

По результатам смотра юнармейский отряд "Рысь" получил Гран-при патриотического фестиваля.
Оказывается, после этого инцидента детей растирали спиртом, сообщила Ura.ru заместитель директора школы по воспитательной работе Надежда Владимирова.
"Да, этот момент был неприятный, и, конечно же, мы боялись за их здоровье", — отметила она. Ответственность за выступление в непогоду Владимирова переложила на самих детей.
По результатам смотра отряд получил Гран-при Всероссийского патриотического фестиваля "Сыны и дочери Отечества" и теперь поедет на смотр-парад "Марш победителей" в Москву.
Инцидент произошел 24 апреля в Екатеринбурге на площади перед Домом офицеров. Провести его в помещении не смогли из-за аварийного состояния одного из залов. Участвовавшие в смотре отряды были возмущены, но организаторы ответили им: "Идите отсюда, мы вас не держим". После марша по снегу, по данным издания, несколько школьниц простудились и слегли с температурой.
Ранее представитель организаторов конкурса Ольга Рогулина сообщила, что дети "приняли осознанное решение выступать вот так вот".
"Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма", — отметила Рогулина.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Екатеринбурге ученики одной из среднеобразовательных школ провели репетицию парада Победы в летней одежде во время сильного снегопада.
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