В РФ отреагировали на "Крымскую декларацию" Госдепа

В посольстве заявили, что в аннексированном Круму якобы ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев".

В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали "Крымскую декларацию" , выпущенную накануне Государственным департаментом США, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.

"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - сказано в сообщении российского посольства на станице в Facebook.

В дипмиссии заявили, что несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму, на аннексированном полуострове якобы ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев", а также выступают американские музыканты и спортсмены.

К заявлению приложен рисунок, взятый с сайта посольства США в Сербии. На изображении запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами - так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны.

"Ждем декларации госдепа о том, что Косово - это Сербия", - написали в посольстве РФ.

Ранее Госдеп США выпустил "Крымскую декларацию", в которой заявляется о вечном непризнании США аннексии Крыма Россией.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - сказано в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова обвинила США в нестабильной внешней политике.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.

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