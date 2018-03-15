В РФ ответили Британии на предложение "заткнуться" и вспомнили о "базарных хабалках"

Главу британского минобороны в РФ обвинили в "интеллектуальной импотенции".

В РФ ответили главе минобороны Великобритании asianews.af

Заявление главы министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России в Минобороны РФ назвали "риторикой базарной хабалки".

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, прекрасно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, выпад главы Минобороны Британии в адрес России "лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самых обвинителей", пишет РИА "Новости".

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал заявления МИД России об отвеных мерах на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. По его словам, Россия должна "убраться и заткнуться".