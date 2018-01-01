В Риме полиция разогнала ромов вопреки решению суда: видео

Стражи порядка выгнали из центра города 300 человек.

Ромы вынуждены были покинуть Рим Фото: ВВС

В столице Италии полиция разогнала лагерь ромов River Village, в котором находилось около 300 человек, в том числе женщины и дети.

Как сообщает ВВС, городские власти Рима приняли решение, что лагерь ромов мог представлять угрозу для здоровья гостей столицы, а также местных жителей.

Отмечается, что выселенцы пожаловались на применение силы со стороны правоохранителей, однако в полиции данную информацию отрицают.

Разгон лагеря состоялся несмотря на призывы Европейского суда по правам человека, который просил воздержаться от этих действий до конца рассмотрения апелляций по этому делу.

Получили ли выселенные из Рима ромы альтернативное жилье – не сообщается.

Напомним, во Львове Пустомытовский районный суд принял решение взять под стражу без внесения залога 17-летнего Ярослава, подозреваемого в нападении на лагерь ромов, в результате которого один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram