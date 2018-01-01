В Рио-де-Жанейро стартовал всемирно известный карнавал, опубликованы яркие фото

В бразильском городе мероприятие будет проходить девять дней.

В Рио-де-Жанейро начался карнавал Reuters

В пятницу, 9 февраля, в бразильском Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие всемирно известного карнавала

Мэр города Марселу Кривелла передал ключ от него королю карнавала, что знаменовало начало веселого народного праздника, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Мероприятие будет проходить девять дней. Ожидается, что карнавал посетят не менее 6,5 миллиона человек, в том числе полтора миллиона туристов (население Рио-де-Жанейро составляет около 6,3 миллиона). Агентство Reuters опубликовало яркие фото с карнавала.

Напомним, в апреле прошлого года в мексиканском городе Канкун проходил конкурc красоты среди геев — Miss Quintana Roo Gay 2017. Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь.