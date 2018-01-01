В Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram

Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах Telegram для блокирования к ним доступа.

Роскомнадзор будет по запросу блокировать инструменты для обхода запрета Telegram Reuters

Глава российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров сообщил, что ведомство будет блокировать по запросу инструменты для обхода запрета мессенджера Telegram

Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки сервиса будут приниматься в соответствии с законодательством РФ, рассказал чиновник Интерфаксу, отвечая на вопрос о блокировке VPN-сервисов.

Также сегодня — 16 апреля, в Роскомнадзор поступило решение московского суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram, говорится на сайте службы.

"В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах… направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.