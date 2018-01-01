В Роскомнадзоре раскрыли подробности блокировки Telegram

В РФ сервисы с помощью технических методов блокируют операторы связи, которые оказывают услуги по доступу к Сети, отметил Жаров.

У российских интернет-провайдеров блокировка принадлежащих Telegram подсетей заняла несколько часов, утверждает Александр Жаров Reuters

Глава российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров заявил, что в РФ у интернет-провайдеров блокировка принадлежащих Telegram подсетей заняла несколько часов.

В России порядка 4 тысяч 200 операторов связи, которые оказывают гражданам услуги по доступу к Интернету, именно они с помощью технических методов блокируют сервисы, рассказал чиновник в интервью "Известиям".

"Операторы связи получают выгрузку IP-адресов раз в сутки… На первом этапе нам было известно о более чем 9 тысячах собственных IP-адресов Telegram. И поскольку речь идет не о блокировке страницы сайта, а всего мессенджера, мы выгрузили все четыре принадлежащих ему подсети. Блокировка у операторов заняла несколько часов…", — отметил собеседник.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.