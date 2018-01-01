В России до конца года могут заблокировать Facebook

Роскомнадзор потребовал хранить базу российских пользователей на территории РФ.

Reuters

Глава российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров заявил, что до конца 2018 года ведомство проведет проверку американской компании Facebook, в случае невыполнения ею нескольких условий, встанет вопрос о блокировке одноименной соцсети.

Должны быть выполнены несколько пунктов: локализация баз данных россиян на территории РФ, "удаление всей запрещенной информации и соблюдение иных законов", рассказал чиновник в интервью "Известиям".

"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — отметил собеседник.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.