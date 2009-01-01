В России заключенные пытались совершить массовый суицид, вспороли животы и воткнули гвозди в горло

Около 20 заключенных вспороли себе животы, воткнули в горла гвозди и порезали себе вены.

В российском городе Димитровград Ульяновской области в исправительной колонии заключенные подняли бунт и пытались совершить массовое самоубийство.

Об этом со ссылкой на родственников заключенных сообщает общественная организация "Открытая Россия".

В начале марта заключенные в знак протеста против ущемления их законных прав объявили голодовку. Через некоторое время Федеральная служба исполнения наказаний жестко подавила акцию протеста: участников голодовки избили сотрудники учреждения.

После этого, около 20 заключенных вспороли себе животы, воткнули в горла гвозди и порезали себе вены. На данный момент не известно, будет ли оказана пострадавшим медицинская помощь и понадобилась ли кому-то госпитализация.

По словам родственников заключенных, конфликт между администрацией и гражданами, которые отбывают наказание, начался осенью 2016 года. Тогда сотрудники ФСИН незаконно изъяли с камер разрешенные предметы и бытовую технику.

На официальном сайте УФСВН по Ульяновской области есть упоминание об инциденте членовредительство несколькими заключенными, якобы спровоцированных гражданином, который после выхода из штрафного изолятора и был избит охранниками.

"Осужденный вел себя демонстративно, выражая намерения совершения акта членовредительства. С целью недопущения совершения осужденным акта членовредительства сотрудниками учреждения была применена физическую силу. Осужденный стал призывать других осужденных к неповиновению, что стало предлогом осуществления несколькими осужденными актов членовредительства", — говорится в сообщении пресс-службы пенитенциарного ведомства РФ.

Ранее "Главред" сообщал, что в России растут протестные настроения. "Пороховой бочкой" признан Алтай.