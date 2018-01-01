В России активиста арестовали за флаг Евросоюза

В Питере суд решил, что россиянин должен 27 суток находиться за решеткой.

В Питере суд арестовал активиста за развертывание на акции флага Евросоюза delate.info

В России суд избрал меру пресечения участнику первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге Максиму Разметову за развертывание на акции флага Европейского союза, не входящего в перечень атрибутики, использование которой было согласовано с властями города.

В Питере Петроградский райсуд арестовал активиста на 27 суток, сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, суд признал россиянина виновным в повторном нарушении условий проведения публичного мероприятия и невыполнении распоряжений полицейских.

Напомним, в конце января 2017 года в захваченном РФ Крыму подконтрольный оккупантам Железнодорожный райсуд Симферополя арестовал на десять суток крымского адвоката Эмиля Курбединова из-за поста в соцсети.

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