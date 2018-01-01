В России арестовали террориста "ЛНР", бравшего в плен Надежду Савченко

Причем пострадал боевик из-за своей неумеренной тяги к хапужничеству.

Егор Русский youtube.com

В городе Ухта (Республика Коми, Российская Федерация) был взят под арест Егор Русский, воевавший на стороне группировки "ЛНР" и в составе батальона террористов "Заря" бравший в плен Надежду Савченко летом 2014-го.

Российские правоохранители арестовали его по подозрению в получении взяток, осущественном на посту директора спортивной школы, сообщает "Радио Свобода".

К слову, после выхода из состава батальона "Заря", Русский был назначен "мэром" города Лутугино.

Пор данным журналистов, он вместо восстанавливания полуразрушенного города, взялся за "дерибан" железнодорожной ветки. Впоследствии Русского и директора комбината прокатных валков Виталия Швайка обвинили в запуске незаконной металлоломной схемы.

"Мэр" немедленно бросил Лутугино и уехал на родину − в город Ухта. Там Русский баллотировался на должность городского головы, но потерпел неудачу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве был задержан разыскиваемый в России боевик-националист.

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