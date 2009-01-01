В России арестованных сотрудников ФСБ обвинили в "сливе" информации ЦРУ

Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек.

Сотрудников ФСБ обвинили в «сливе» информации lenta.ru

В России арестованных по делу о госизмене и хакерах сотрудников ФСБ обвиняют в передаче конфиденциальной информации Центральному разведывательному управлению США.

Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ", — сказал один из собеседников агентства.

Он не стал при этом уточнять, действовали ли они напрямую или через посредников.

"Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", — отметил источник.

Другой источник агентства рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются".

"Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", — сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

"Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", — подчеркнул источник.

Сообщается, что 25 января стало известно об аресте руководителя одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, а также главы отдела отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. По данным газеты "Коммерсант", они находятся под стражей с начала декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Источник "Интерфакса" подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них уже упомянутые — один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Михайлов и его заместитель Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных.