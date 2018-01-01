В России будут хранить архив переписки и звонков граждан за месяц

Согласно утвержденному постановлению, фиксации подлежат голосовые и текстовые сообщения, изображения, аудио, видео.

Россиян буду "наверху" слышать на протяжении месяца Открытые источники

Правительство РФ ратифицировало постановление, согласно которому должен быть сохранен весь трафик российских пользователей за последние 30 дней.

В опубликованном 19 апреля на официальном инернет-портале правовой информации документе констатируется, что с 1 октября 2018 года все операторы мобильной связи, предоставляющие услуги на территории России, обязаны хранить информацию о каждом пользователе на протяжении месяца.

Авторы документа уточняют, что речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, изображениях, аудио и видео информации. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода.

Сохранение трафика предусмотрено в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как "пакет Яровой", принятых в июне 2016 года. Эти законопроекты, помимо фиксации звонков и переписки, наделяю полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а также представителям ФСБ требовать у мессенджеров ключи шифрования.

13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержаться встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.