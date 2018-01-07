В России дагестанец и боевик "ЛНР" устроили массовое побоище: детали инцидента

Один из боевиков группировки "Луганская народная республика" успел "отметиться" крайне далеко от линии фронта на Донбассе.

Полицейский на месте массовой драки "РИА Новости"

В городе Санкт-Петербург (РФ) в районе Конюшенной площади произошла массовая драка

В результате побоища восемь человек оказались госпитализированы с травмами различной степени тяжести сообщает портал "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в региональном Главке МВД.

Согласно их данным, в драке принимали участие более 20 человек. Они также активно использовали ножи и стреляли из травматических пистолетов. Четверо людей были сразу задержаны полицией.

Один 24-летний житель Санкт-Петербурга получил удар ножом в плечо и грудь и находится в отделении реанимации. Второй горожанин, 26-лет от роду, с многочисленными порезами были госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранами в тяжелом состоянии в больницу попал еще один петербуржец. Еще один молодой человек неоднократно получил битой по голове, но в дальнейшем отказался от госпитализации.

Среди задержанных – 19-летний уроженец Республики Дагестан и 20-летний боевик группировки "ЛНР". Один из них был ранен ножом в ногу, а другого задело "шальной" пулей. Еще двум задержанным выстрелили в спину и сломали нос соответственно. По факту драки было открыто уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, ранее сообщалось о том, что воевашие на Донбассе террористы побираются и угрожают россиянам.