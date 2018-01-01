В России депутат ездил с мертвой собакой в бампере несколько дней, фото, видео

Тело животного застряло в бампере автомобиля депутата-"единороса".

Депутат ездил с трупом собаки.

В российском городе Таганрог депутат от партии власти "Единой России" сбил собаку и несколько дней ездил по городу вместе с ней – тело животного застряло у него в бампере.

Об этом сообщила очевидец, снявшая на видео припаркованный автомобиль, на своей странице в соцсети.

По ее словам, после столкновения собака была жива и ей нужно было оказать помощь, но водитель этого делать не стал.

"У нас по городу ездит "Ч..О", которое сбило собаку и не потрудилось даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то чтоб даже оказать помощь несчастному животному. На тот момент, когда он сбил собаку – она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней! Люди! Будьте бдительны! Запомните номер этого автомобиля!".

В комментариях к этому посту Тараненко отвергла версию, что собака на самом деле жива и просто спит. "Спит?! Отлично спит собака несколько дней в одной и той же позе! На мордочке оскал мертвого животного виден был", – написала она.

В полиции отметили, что начали проверку инцидента.

Как пишет "Варламов.ру", установлена личность водителя, им оказался депутат Новобессергеневского сельского поселения от "Единой России" Валерий Писковец, который работает заместителем главного врача частной клиники, выдвинут Всероссийской политической партией "Единая Россия", депутат с 2012 года.

На вопрос, как же так вышло с собакой, депутат ответил: "Ума не приложу". От других комментариев "единорос" отказался, ссылаясь на занятость.

Напомним, в России собака застрелила хозяина на охоте.