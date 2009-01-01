В России девочка с помощью хомяка обворовала квартиры

Злоумышленнице на вид 10-11 лет, отметили в МВД России.

Злоумышленница 22.мвд.рф

В российском Барнауле девочка с помощью хомяка попадала в квартиры и совершала кражи , после чего ее встречала женщина, правоохранители устанавливают личности злоумышленниц.

Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что уже зарегистрированы два таких преступления.

"Девочке на вид 10-11 лет, она представляется разными именами, знакомится на улице с ровесницами и предлагает посмотреть живого хомяка. После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца", — отмечается в сообщении.

Под этим предлогом попадает в квартиры, в ходе знакомства объясняет, что учится в одной из школ Барнаула. Находясь в доме, входит в доверие и просит остаться поиграть, а во время игры совершает кражи.

"На улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону одного из торговых центров. На сегодняшний день зарегистрированы два подобных факта", — добавили в МВД. У девочки темные длинные волосы, иногда носит черные очки. Женщина плотного телосложения, среднего роста, волосы у нее такие же, были собраны в пучок.

Девочка и женщина 22.мвд.рф

Ранее СМИ писали, что в российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом покончил с собой.

Фото: 22.мвд.рф