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В России допустили обмен Сенцова на российского заключенного

Сегодня, 21:35

В Совете Федераций не исключают внесения украинского режиссера в список по обмену узников.

Сенцов
В России не исключают обмена Сенцова на Вышинского Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев рассчитывает, что арестованный в Украине журналист и глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский может быть обменен на одного из украинских граждан, осужденных в России.

"Совершенно очевидно, что он не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют, что это была просто политическая заказуха и, кроме голословных обвинений в его адрес, против него ничего нет", - цитирует российского чиновника РИА Новости.

По словам Кондратьева, фамилия Сенцова сейчас актуальна и на слуху, поэтому именно его могут обменять на Вышинского.

Напомним, известный в Сети блогер Слава Рабинович сделал попытку объяснить недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к голодающему политзаключенному-украинцу режиссеру Олегу Сенцову. Он убежден, что такое поведение российских "правоохранителей" может свидетельствовать только об одном - режиссера уже нет в живых.

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Теги:  
Кирилл Вышинский, Олег Сенцов, обмен, политзаключенные, заключенные, Россия
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