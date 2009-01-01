В России гаишники оригинально борются с ДТП: прошли крестным ходом по опасному участку трассы

Мероприятие состоялось в Краснодаре, в нем приняли участие 200 человек.

Крестный ход в Краснодаре, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В российском Краснодаре накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП (отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября) на опасном участке трассы состоялся крестный ход , в котором приняли участие около ста сотрудников ГИБДД.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление ведомства.

В Кубанской митрополии уточнили, что мероприятие прошло по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в районе станицы Елизаветинской.

"Всего, по данным пресс-службы митрополии, в нем приняли участие около 200 человек… крестный ход прошел под звон колоколов передвижной звонницы", — говорится в статье.

Также в храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах, а во Всемирный день памяти жертв аварий во всех православных храмах будут молиться "о здравии и благоразумии всех путешествующих".

Ранее сообщалось, что в РФ житель Астрахани создал из бронзы очень странную скульптуру президента страны Владимира Путина — тело медведя с оперенными крыльями, который в лапах держит осетра.

Видео: Кубанские новости