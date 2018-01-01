В России горит военный завод, на котором изготовляют истребители (видео)

На снятых на месте инцидента кадрах видно огромные клубы дыма над заводом.

Пожарные работают над ликвидацией возгорания Открытые источники

В России, в Иркутске вспыхнул масштабный пожар на авиационном военном заводе, который среди прочего занимается изготовлением самолетов для Военно-космических сил РФ, огонь охватил не менее 1000 квадратных метров анодно-малярного цеха.

Как отмечают местные СМИ, пожар в анодно-малярном цехе вспыхнул около 15:20 по местному времени, и сразу принял катастрофические размеры - обрушилась крыша здания.

На снятых на месте инцидента кадрах видно огромные клубы дыма над заводом. Существуют опасения по поводу возможной катастрофы на производстве - на горящем объекте располагаются два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждая.

Сейчас на месте работают пожарные. Существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние здания.

Авиационнный завод в Иркутске работает над изготовлением самолетов-истребителей Су-30 для ВКС РФ.

Читайте также В России горящую "Газель" пытались потушить фекалиями: видео

Напомним, ранее сообщалось, что в украинском городе Збараже на спиртовой базе Зарубинецкого спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей объемом 480 тонн, в результате чего вспыхнул пожар.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram