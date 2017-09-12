В России испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Ракету запустили с космодрома "Плесецк", расположенного в Архангельской области.

Космодром "Плесецк", иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В Архангельской областис космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальнойРС-24 "Ярс" стационарного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные минобороны РФ.

В то же время агентство уточнило, что "основная цель пуска — подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса".

"Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела новое — шестое по счету — ядерное испытание. После него Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций, введенных против страны.