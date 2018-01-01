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В России известный актер сериалов получил 22 года колонии за детское порно и педофилию

Сегодня, 15:28

Кроме собственно тюремного срока, актер будет проходить принудительное лечение.

Актер педофил
Мухтар Гусенгаджиев Fashion Card
Мухтар Гусенгаджиев, актер, известный по ролям в сериалах "Последний из Магикян", "Кулагин и партнеры", а также в фильме "Тайна перевала Дятлова", был приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима и принудительному лечению по обвинению в педофилии.

 

Как сообщает Telegram-канал Mash, изначально была информация о том, что актера подозревают в развращении девятилетней дочери своей знакомой. Однако впоследствии при обысках у Гусенгаджиева правоохранители обнаружили несколько видеозаписей с детской порнографией.

Сам актер на суде свою вину категорически отрицал, уверяя, что его подставил племянник, который якобы хочет отобрать у Гусенгаджиева в элитном районе Москвые − на Котельнической набережной.

Напомним, ранее в России за педофилию получил многолетний срок священник РПЦ.

 
Теги:  
Россия, сериалы, колония, детское порно, педофилия
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