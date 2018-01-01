В России известный актер сериалов получил 22 года колонии за детское порно и педофилию

Кроме собственно тюремного срока, актер будет проходить принудительное лечение.
Как сообщает Telegram-канал Mash, изначально была информация о том, что актера подозревают в развращении девятилетней дочери своей знакомой. Однако впоследствии при обысках у Гусенгаджиева правоохранители обнаружили несколько видеозаписей с детской порнографией.
Сам актер на суде свою вину категорически отрицал, уверяя, что его подставил племянник, который якобы хочет отобрать у Гусенгаджиева в элитном районе Москвые − на Котельнической набережной.
Напомним, ранее в России за педофилию получил многолетний срок священник РПЦ.