В России Путин стал явной угрозой активам олигархов — политолог

В стране ситуация кардинально изменилась, утверждает Пионтковский.

Путин больше не гарант безопасности российских олигархов и их активов, считает эксперт. Reuters

В России кардинально изменилась ситуация, президент Владимир Путин из гаранта безопасности российских олигархов и их активов превратился в явную угрозу, поскольку закон о санкциях США явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к лидеру страны.

Столица Штатов Вашингтон наполнена представителями олигархов из РФ, крупных чиновников и их юридических контор, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который находился в городе, в интервью "Обозревателю".

"Они ходят и выясняют, как бы с кем бы можно было договориться, чтобы их не включили в санкционный список… То есть Путин из гаранта безопасности — и личной, и их активов — превратился в явную угрозу, потому что закон о санкциях явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к Путину", — отметил собеседник.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что в России внутренние силы заявляют о недовольстве деятельностью Владимира Путина, это сегодня большая угроза.