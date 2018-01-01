В России Кольченко шантажируют — мать

Украинца заставляют принять российское гражданство, отметила Лариса Кольченко.
Власти РФ рассчитывают на то, что, когда украинец получит российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение, поделилась мнением мать нашего соотечественника Лариса Кольченко, беседуя с "Крым.Реалии".
"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", — рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требует освободить своего соотечественника — тоже незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.
Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
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