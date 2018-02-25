В России на акции памяти Немцова задержали активиста за украинский флаг, фото

Активист сообщил, что с ним провели беседу на предмет соблюдения конституции и войны с Украиной
Причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями, сообщает телеканал "Дождь".
Позже активист написал в соцсети: "Сижу в автозаке перед 21 оп, куда приаезли из 59. Изьяли флаг и шарф и состоялась беседа с майором ЦПЭ га предмет соблюдения конституции и войны с Украиной. Пока обвиняют по 20.3"
По информации "ОВД-Инфо", в Москве на марше задержали трех человек, в том числе одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.
Также, в Twitter появилось фото немногочисленной акции памяти Немцова, которая проводилась в воскресенье на Майдане Незалежности в Киеве.
Наши друзья в Киеве, во время пикета памяти Бориса Немцова.#Борись #Немцов #Немцовмарш pic.twitter.com/TqsrCksMyw— Arty Russian (@arty_f) 25 февраля 2018 г.