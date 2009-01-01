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В России на полигоне прогремел взрыв, убиты и ранены военные

Сегодня, 14:16

Инцидент произошел сегодня в Забайкальском крае.

Россия, военные
Российские военные, иллюстрация фото: uainfo.org
В пятницу, 10 ноября, в российском Забайкальском крае на полигоне Цугол взорвался боеприпас, погибли двое военнослужащих, пятеро — ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ, пишет УНИАН.

По его данным, инцидент произошел во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

В результате взрыва погибли офицер и военнослужащий по контракту, а ранения получили еще один офицер и четверо военных-контрактников. Пострадавших доставили в лечебное учреждение, медики доложили, что угрозы их жизни нет.

Напомним, в конце сентября в России на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб военный из автомата расстрелял сослуживцев — погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены. Стрелок скрылся с места происшествия с оружием, но вскоре его убили при задержании.

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Россия, полигон, военные, боеприпасы, взрыв, жертвы, Цугол
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