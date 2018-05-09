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В России нацболы напали на посольство Латвии, видео с места происшествия

Сегодня, 07:20

В Москве правоохранители задержали двух злоумышленников.

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В Москве нацболы напали на посольство Латвии Скриншот видео с twitter.com/Nepareizais
В среду вечером, 9 мая — на День Победы — в столице Российской Федерации Москве напали на посольство Латвии в стране, злоумышленники задержаны.

Латвия отправит министерству иностранных дел РФ ноту с требованием обеспечить безопасность диппредставительству, написал глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич в Twitter.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Латвии Гинт Егерманис заявил, что полицейские задержали двух нападавших, они оказались нацболами, пишет Delfi.

"… к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S"… Ни один работник посольства не пострадал", — отметил спикер.

Напомним, в начале мая 2016 года в Москве нацболы забросали посольство Украины файерами и листовками, были задержаны три человека. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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Теги:  
Россия, Москва, посольство, нападение, посольство Латвии, Эдгар Ринкевич, нацболы
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