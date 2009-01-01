Россия нашла замену Чуркину в ООН

Первый зам Чуркина стал и.о. постпреда России при ООН.

Петр Ильичев liport.ru

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до смерти Виталия Чуркина занимавший должность его первого заместителя.

Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, пишет ТАСС.

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", — говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что Чуркин умер из-за проблем с сердцем.

20 февраля вечером МИД России сообщило, что Чуркин умер в Нью-Йорке.

Официальная информация о причинах его смерти пока отсутствует.

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой назвал вероятную причину смерти Чуркина.

Больше на эту тему читайте в материале "Главреда": "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина".

фото: liport.ru