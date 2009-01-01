Россия нашла замену Чуркину в ООН

Первый зам Чуркина стал и.о. постпреда России при ООН.
Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии, пишет ТАСС.
"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", — говорится в сообщении.
Ранее "Главред" сообщал, что Чуркин умер из-за проблем с сердцем.
20 февраля вечером МИД России сообщило, что Чуркин умер в Нью-Йорке.
Официальная информация о причинах его смерти пока отсутствует.
Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой назвал вероятную причину смерти Чуркина.
Больше на эту тему читайте в материале "Главреда": "Вышинский нашего времени: памяти Виталия Чуркина".
фото: liport.ru