В России найден мертвым криптоблогер, хваставшийся миллионными доходами

Несколько месяцев назад россиянина ограбили и жестоко избили.

Подписчики обвиняли погибшего Няшина в чрезмерном хвастовстве Фото: Вконтакте/Павел Няшин

В Санкт-Петербурге 30 апреля найдено тело известного криптоблогера Павла Няшина (настоящая фамилия Макушин), который был автором популярного канала о криптовалюте и в роликах демонстрировал большие суммы денег.

Как сообщает РЕН ТВ, одной из версий случившегося является самоубийство. Такого мнения придерживается и мать погибшего, которая допускает, что причиной суицида могли стать долги.

Отмечается, что в январе 2018 года 23-летний Няшин уже подвергался нападению. Его избили и украли 24 миллиона рублей инвестиционных средств, а также уничтожили компьютерную технику и документы блогера. После нападения Няшин покинул элитный коттедж и переехал в квартиру родителей в Санкт-Петербурге.

Няшин в своем блоге учил подписчиков торговать на биткоин-биржах и считался известным специалистом в этой сфере. Во время эфиров он нередко демонстрировал крупные суммы наличными.

Telegram-канал Комитет по этике прокомментировал таинственную смерть криптоблогера Няшина. В сообщении отмечается, что в России очень опасно заниматься криптовалютами, поскольку "паяльник и несколько сломанных пальцев" позволят злоумышленникам узнать все пароли и совершить воровство. Автор информации утверждает, что инцидент с Няшиным далеко не первый, опасности подвержены все владельцы криптокошельков.

Напомним, американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что криптовалюта несет много угроз. Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, Гейтс казал, что биткоины могут использовать для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков.

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