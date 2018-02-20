В России найден мертвым рок-музыкант

Причина смерти барабанщика станет известна после проведения экспертизы.

В России выясняют причину смерти Сергея Чернякова Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 19 февраля, в Российской Федерации в Бежицком районе Брянска нашли мертвым рок-музыканта, бывшего барабанщика группы "Черный кофе" Сергея Чернякова.

Тело рокера в его квартире обнаружили соседи, рассказал РИА Новости официальный представитель областного следственного управления Следственного комитета Сергей Цыганок.

"Когда он умер, мы будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти станет ясна по результатам экспертизы", — сказал он.

По словам собеседника агентства, пока оснований для возбуждения уголовного дела нет, на первый взгляд, криминала в смерти музыканта нет, но точные ее причины устанавливаются.

Напомним, Сергей Черняков родился в Брянске 7 апреля 1959 года, первым профессиональным коллективом, в котором он участвовал, был вокально-инструментальный ансамбль "Стожары". Также музыкант вместе с российскими певцами Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым выступал в составе группы "Лейся, песня".